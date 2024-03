The First Omen Traileren er full av konspirasjoner og ondskap.

Om en måned har skrekkfilmen The First Omen premiere. Den tar sikte på å skildre hendelsene som leder opp til klassikeren fra 1976 med samme navn, The Omen, og er full av konspirasjoner og ondskap, selvfølgelig med fokus på Antikrists fødsel. The First Omen har premiere i USA 5. april, og du kan se trailer og synopsis nedenfor.

Når en ung amerikansk kvinne blir sendt til Roma for å begynne et liv i kirkens tjeneste, møter hun et mørke som får henne til å stille spørsmål ved sin egen tro og avdekker en skremmende konspirasjon som håper å skape den inkarnerte ondskapens fødsel.

Er dette noe du vil se?