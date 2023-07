The Flash er filmhistoriens største superheltflopp

HQ

Det går virkelig ikke bra for DC sitt filmatiske univers, og det avsluttes sannelig ikke med stil før James Gunn og Peter Safran overtar heller.

Koimoi hevder nemlig at The Flash har gjort det såpass dårlig på kinoer de siste tre ukene at Warner Bros. vil tape rundt 200 millioner dollar på filmen om det fortsetter slik. En ganske stor sum, og for å sette det i perspektiv skal Wonder Woman 1984 "bare" ha tapt 137 millioner da pandemien var på sitt verste. Andreplassen over mest tap har likevel Shazam! Fury of the Gods med rundt 150 millioner i tap.

Har du sett noen DC sine største flopper? Hva synes du eventuelt om dem? Får de som fortjent?