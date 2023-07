The Flash kommer til å ende som en større katastrofe enn Green Lantern i kinobransjen.

HQ

Slik det ser ut nå, ligger The Flash an til å ende opp med en lavere innspilling enn Ryan Reynolds' Green Lantern. Filmen fra 2011 spilte inn 116 millioner dollar i USA, mens The Flash foreløpig har rundt ti millioner mindre enn det.

Med tanke på at Green Lantern antas å være en av tidenes største flopper, er dette ikke gode nyheter for The Flash og DC som helhet. Selv om Ezra Millers siste film har overbevist en del kritikere og spilt inn hundrevis av millioner dollar på kino, er det ikke nok til å gå i null.

Vi har allerede rapportert om The Flash som en flopp, og det ser ut til å være flere grunner til at kinogjengerne ikke har strømmet til. Kanskje var det ikke så lurt å ha en hovedrolleinnehaver med en pågående straffesak mot seg på lanseringstidspunktet, men jeg er ingen markedsføringssjef. For DC ser det ut til at alt håp ligger i Superman: Legacy.

Takk, MovieWeb.