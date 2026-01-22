The Flash- og Birds of Prey-forfatteren offisielt satt til å skrive DCUs Batman-manus

HQ

Vi vet nå hvem som skal skrive manuset til DCUs første Batman-film, som skal adaptere tegneseriehistorien The Brave and the Bold. Mens det hadde vært ryktet et øyeblikk, er det nå bekreftet at Christina Hodson vil skrive manuset, og Andy Muschietti forblir ombord som filmens regissør.

Det var noen tvil om Muschietti var i stand til å regissere DCUs Batman-debut, ettersom han for tiden er tilbake om bord med IT-franchisen, etter å ha utviklet IT: Welcome to Derry mens han tilsynelatende formulerte noen flere prosjekter med vår favoritt onde klovn. The Hollywood Reporter bemerker imidlertid at Muschietti fortsatt er om bord for filmen, med DCU tar en mer avmålt tilnærming i å lage The Brave and the Bold.

Hodson er sist kjent for sitt arbeid med Muschietti på The Flash, og har tidligere skrevet Birds of Prey med Margot Robbie i hovedrollen, i tillegg til andre actionfilmer som Bumblebee fra 2018 og den nedlagte Batgirl-filmen. Det ser ut til at hun allerede har startet arbeidet med manuset til Batman: The Brave and the Bold, ettersom en kilde hevder at Hodson først begynte å skrive i fjor høst. Det ser imidlertid ut til at arbeidet ikke vil starte ordentlig før en endelig versjon av manuset er ferdig, ettersom DC tilsynelatende ønsker at filmen skal skille seg fra Robert Pattinson og Matt Reeves' The Batman-filmer.