The Flash Regissøren avslører hvorfor filmen mislyktes

HQ

Noen ganger kan selv de største budsjettene og de mest ikoniske karakterene ikke garantere en hit. I et intervju med Radio TU nylig delte regissør Andy Muschietti sine tanker om hvorfor The Flash snublet på kino, og tilskrev fiaskoen mangel på bred publikumsappell. Han trakk frem manglende interesse for karakteren, særlig blant kvinnelige seere, som et stort hinder for suksessen. Med et budsjett på 200 millioner dollar måtte filmen tiltrekke seg publikum fra alle demografiske grupper - en standard den ikke klarte å oppfylle. Mens andre peker på problemer som Ezra Millers kontroverser, superhelt-tretthet eller dårlige visuelle effekter, har Muschiettis kommentarer gitt ny næring til den pågående debatten om DCs filmunivers. Mens regissøren forbereder seg på nye prosjekter som The Brave and the Bold og IT: Welcome to Derry, er det ett spørsmål som henger igjen: Var The Flash dødsdømt fra starten av, eller kunne den ha blitt reddet med en annen tilnærming?

Likte du The Flash?