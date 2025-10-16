The Flash-regissøren skyter tilbake mot kritikerne

HQ

Da The Flash hadde premiere for et par år siden, møtte den hard kritikk. Ikke bare fra kinogjengere, men også fra anmeldere, for ikke å snakke om den stormen av negativitet som på dette tidspunktet var forbundet med Ezra Miller, filmens hovedrolleinnehaver. Og selv om det har gått mer enn tre år, har den generelle oppfatningen ikke blitt noe bedre.

Filmens regissør har imidlertid fortsatt høye tanker om hva han og teamet oppnådde med The Flash. Og i et nytt intervju forsvarer Andy Muschietti ikke bare filmen, men går også til angrep på mange av dem som har skrevet "dritt" på nettet og sagt at :

"Vi er veldig stolte av den. Jeg synes det er en god film. Mange mennesker så den ikke. Men du vet hvordan det er i disse dager - folk ser ikke ting, men de liker å snakke dritt om det, og de liker å hoppe på bølgen. De vet egentlig ikke. Folk er sinte av grunner som ikke har noe med disse tingene å gjøre."

Er du enig i det Muschietti sier? Og hva er dine tanker om The Flash?