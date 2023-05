The Flash-regissør avslører en mildt sagt overraskende cameo

HQ

Vær oppmerksom på at denne teksten inneholder en stor spoiler for den kommende DCU-filmen The Flash og du leser videre på egen risiko. Så med den advarselen ute av veien, la oss hoppe rett inn i denne overraskende og rett og slett sjokkerende cameoen.

Klippene og trailernne som har blitt utgitt av Andy Muschiettis superheltfilm har indikert at The Flash skjuler en hemmelighet eller to, men få hadde gjettet hva en av dem er. For i et intervju med Esquire forteller regissøren at Nicolas Cage dukker opp som Superman. I hvor stor grad avsløres ikke, så det får vi bare finne ut av selv i juni.