The Flash-regissør bekreftet for Batman: The Brave and the Bold

I forrige uke delte Jonas ryktene om at The Flash-regissøren Andy Muschietti, også hadde fått ansvaret for den første Batman-filmen utenfor The Batman-universet. Det tok sannelig ikke lang tid før avklaringen kom.

Variety har fått bekreftet at Andy Muschietti skal regissere Batman: The Brave and the Bold. Samtidig har de fått vite at han faktisk ble håndplukket av James Gunn og Peter Safran etter at de hadde sett The Flash:

"Vi så 'The Flash'; selv før vi overtok styringen i DC Studios, og visste at vi var i hendene på ikke bare en visjonær regissør, men også en massiv DC-fan," sier de til Variety.

Forhåpentligvis betyr dette at filmen blir god også...selv om den forrige filmen hans ikke akkurat imponerte kritikerne veldig.