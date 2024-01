The Flight Attendant skrotet etter bare to sesonger

HQ

Det blir ikke flere høytflyvende eventyr for Kaley Cuoco og The Flight Attendant, som har blitt lagt ned etter bare to sesonger. Kanskje ikke overraskende med tanke på at det er to år siden sist vi så den alkoholiserte flyvertinnen på TV, men likevel trist for fansen.

Ifølge Cuoco selv har den tredje sesongen alltid vært et spørsmålstegn, og serien, som produsenten beskriver som et lidenskapsprosjekt, ser ut til å ha vært ment som en novelle fra starten av.

Og det er fint at de får lov til å avslutte på en god måte, i stedet for å kjøre serien i grøfta med femti-elleve sesonger med middelmådig innhold. Den kreative kraften bak serien, Steve Yockey, sa følgende om kanselleringen i en uttalelse til The Hollywood Reporter:

"The Flight Attendant var et ekte lidenskapsprosjekt, og mottakelsen fra både seere og kritikere var ganske fantastisk. Vårt uortodokse spektakel av et show fant virkelig folk. Nå som vi alle går videre til nye prosjekter, vil disse to sesongene og det utrolige profesjonelle teamet bak dem alltid stå øverst på listen min."

Så du The Flight Attendant, og er det logisk at den bare fikk to sesonger?