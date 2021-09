The Forgotten City er nå tilgjengelig på Nintendo Switch

HQ

Gjennom bruk av skybasert teknologi har vi sett Nintendo Switch motta flere krevende titler som Control Ultimate Edition og Hitman 3 som hybridkonsollen ellers ikke kunne kjørt. En av de siste titlene som har blitt tilgjengelig på Switch via denne metoden er The Forgotten City, et mysteriumeventyr som opprinnelig startet som en Skyrim-mod.

Spillets konsept er ganske spennende, ettersom landsbyen du befinner deg i blir fullstendig forvandlet til statuer av gull dersom en person synder. Én person mistenkes for å være i ferd med å bryte det som er kjent som "Golden Rule, og det er opp til deg å spore dem opp og stoppe dem, ellers blur du for alltid fanget i en tidsloop.

The Forgotten City kommer til Switch via skytjenesten Ubitus. Dessverre betyr dette at du ikke får spilt spillet hvis du ikke har stabilt og raskt nok nett.