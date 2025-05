The Four Seasons

HQ

Dette føltes virkelig som noe spesielt for meg på forhånd. Hvorfor føltes det slik? Jeg elsker Tina Fey. Jeg anser 30 Rock for å være en av de mest undervurderte sitcomene i TV-historien, og jeg har ledd mer av en enkelt sesong av den enn jeg har ledd av ni sesonger av Seinfeld. Mye mer, faktisk. Utover det liker jeg alltid Steve Carell. Enten han er mer seriøs som i Beautiful Boy eller mer bombastisk som i Anchorman, er han alltid god i min bok. Will Forte er også med her. En annen av mine komediefavoritter og like briljant i mang en Saturday Night Live sketsj som han er fantastisk i rollen som MacGruber i den helt hysteriske spillefilmen. At disse tre komikerne nå spiller hovedrollene i en nyinnspilling av M*A*S*H-skaperen Alan Aldas koselige romantiske komedie fra 1981, gjorde at jeg hadde ganske høye forventninger på forhånd.

Det burde jeg ikke ha hatt.

Historien er den samme som i den 45 år gamle originalen. Tre vennepar samles på landet for å feire en ukes ferie sammen, og midt i all ståheien - snakk om New Yorks parkeringsproblemer, baristakaffe og aksjeinvesteringer - forteller en av dem (Nick, spilt av Carell) at han har tenkt å søke om skilsmisse, og dermed splittes den opprinnelige gjengen som har feriert sammen, alle seks, i flere tiår. Mens noen av vennene prøver å få Nick til å ombestemme seg, prøver de andre bare å ri av stormen som vil blåse inn når nyheten blir delt med Nicks kone Anne. Før vennene vet ordet av det, har Nick separert seg, og vi hopper raskt frem til sommeren etter, da de ferierer i Karibia sammen (alle seks), med Anne erstattet av en 30 år yngre kvinne, som selvsagt ikke passer inn i det gamle fellesskapet/dynamikken i det hele tatt.

Synes du det høres gøy ut? Egentlig ikke, ikke sant? På papiret høres det ut som alle Jennifer Aniston-komedier som noensinne er laget og en serie/film vi alle har sett 1200 ganger allerede, men den kunne ha vært morsom og bare litt spesiell hvis Feys manus hadde vært på nivå med 30 Rock. Dessverre ser det ut til at den tidligere så morsomme Fey har fått en betydelig alderskrise, noe som har ført til at hele manuset som The Four Seasons er basert på, føles som en eneste lang, sentimental, humorforladt og påtagelig pinlig hulkeøkt, spekket med så mye sentimentalitet og situasjoner som er så katastrofalt humorforladte at det nesten føles bisarrt.

Fey er ikke morsom et eneste sekund i denne serien. Hun fremstår bare som nevrotisk og irriterende identitetsløs. Will Forte er heller ikke morsom et eneste sekund i denne serien, og dukker bare opp som utfylling. Noen ganger prøver han å presse inn en morsom reaksjon her og der, men det er aldri morsomt, og han har aldri en eneste replikk å jobbe med som inneholder noen form for vits. Når det gjelder Carell, blir det enda verre, for han føles malplassert og kronisk lei, og spiller en slags sliten blanding mellom karakteren sin i 40 Year Old Virgin og Dan fra My Brother's Girlfriend.

Jeg kan tenke meg at det finnes de som kan ha glede av dette, spesielt hvis du er en middelaldrende kvinne som bare vil se menneskelige relasjoner, i en mer komisk form, som er nedkokt og typisk amerikansk (uten mye substans eller ekte følelser). For ja, det finnes mange serier som er verre når det gjelder rene produksjonsverdier. Men jeg liker ikke noe av det som tilbys på The Four Seasons og kan bare konkludere med at dette er sløsing med i utgangspunktet glimrende ressurser.