The Four Seasons kommer tilbake for et nytt kapittel

Det ser ut til at The Four Seasons har vært en stor nok suksess til å blidgjøre Netflix-dressene, for til tross for den nylige ankomsten på strømmeplattformen, er det allerede tatt en beslutning om å lage en andre sesong, selv om vi ikke akkurat var imponert over serien, som du kan lese i vår anmeldelse.

I en Tudum-artikkel forklarer Netflix at "en andre sesong vil komme som velkomne nyheter for alle som er ferdig med episode 8, som ender på en massiv cliffhanger". Streameren fortsetter deretter med å ødelegge slutten på den første sesongen, så hvis du ikke har sett serien ennå, men har vært spent på den, bør du være forsiktig med å gå til Tudum -artikkelen og lese resten av fornyelseskommentaren.

Det streameren avsluttet med var at vi skulle "holde oss rundt for oppdateringer på The Four Seasons Sesong 2, potensielle nye rollebesetningsmedlemmer, utgivelsesdato og mer."

Er du spent på mer The Four Seasons?