The Franchise gjør ytterligere narr av Marvel-maskinen i siste trailer

HQ

En av de neste store Max produksjonene er en komedieserie som fungerer som en satire på filmmaskinen Marvel. Den er kjent som The Franchise, og Himesh Patel, Daniel Bruhl, Aya Cash, Billy Magnussen og flere andre dukker opp og spiller hovedrollene som rollebesetningsmedlemmer/produksjonsteam på en fiktiv stor superheltfilm der alt ser ut til å gå galt.

The Franchise starter senere denne uken på søndag kveld for amerikanske seere, noe som betyr at de av oss i Europa sannsynligvis kan se frem til en tidlig mandag morgenpremiere på Max. For de i Storbritannia, der Max fremdeles ikke er tilgjengelig, kan du se frem til å se The Franchise på Sky Comedy og Now TV fra 21. oktober.

Sjekk ut den siste traileren for serien nedenfor.