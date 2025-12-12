The Free Shepherd er det første spillet som ble annonsert på The Game Awards 2025

Hvis det er én måte å vinne over spillere på, så er det å ha en hund som hovedperson. En sterk start på The Game Awards, med The Free Shepherd som det første spillet som ble avslørt som en del av utstillingsvinduet.

Vi fikk en god titt på det som ser ut som et visuelt sjarmerende eventyr i The Free Shepherd, der vi spiller som en border collie som drar gjennom vindfulle åkrer, over noen urolige farvann og oppdager en magisk utseende søyle som spretter opp av bakken.

The Free Shepherd vil ikke bli med i den raskt voksende 2026-kalenderen, men lanseres i stedet i 2027. Ta en titt på traileren nedenfor hvis du vil se den neste hunden som garantert vil fenge spillernes hjerter.