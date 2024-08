The Front Room Et gravid par tar seg av en skummel, fremmedgjort stemor.

A24 klarer å produsere et utall filmer om dagen, og det en gang så indie-pregede produksjonsselskapet debuterer med Heretic og We Live in Time allerede før vi når desember. Det vil også legge The Front Room inn i kalenderen i denne perioden.

Denne filmen er en skrekk-thriller fra regissørduoen Max og Sam Eggers, og handler om et gravid par som får i oppgave å ta seg av en fremmedgjort og svært skummel stemor. Unødvendig å si at ting blir vridd og freaky ganske raskt.

Filmen har Brandy Norwood i hovedrollen sammen med Andrew Burnap, og med Kathryn Hunter tappet som stemoren.

The Front Room Filmen kommer på kino fra og med 6. september, mens britiske seere må vente til 25. oktober med å se filmen på det store lerretet. Sjekk ut traileren for The Front Room nedenfor.