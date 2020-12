The Game Awards 2020 knuste rekorder

Du ser på Annonser

Geoff Keighley sitt The Game Awards-show har bare fortsatt å vokse for hvert år som går siden stadig flere blir gjort oppmerksomme på at man får spennnende annonseringer og forseggjorte kåringer der, men årets oppgang er bare ekstrem.

Keighley kan nemlig avsløre at The Game Awards 2020 hadde over 83 millioner livestreamer, noe som er en økning på 83 prosent i forhold til i fjor. På det meste var det 8,3 millioner som så på samtidig. Når sistnevnte var sier han ikke, men med trailere for Perfect Dark, Mass Effect 4, Sephiroth i Super Smash Bros. Ultimate og presentasjoner fra Christopher Nolan, Gal Gadot, John David Washington, Keanu Reeves og Tom Holland kan man vel forstå at folk tok en tur innom.

Så du på? Hva var eventuelt ditt beste øyeblikk?