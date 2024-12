The Game Awards 2024 slår seerrekord

HQ

Game Awards 2024 gjorde et enormt inntrykk den 12. desember, og slo rekorder med hele 154 millioner globale direktestrømmer. Det er en økning på 31 % fra fjorårets tall, noe som beviser at arrangementet har blitt en verdensomspennende sensasjon. Enten det var på YouTube, Twitch eller TikTok Live, fulgte fans over hele verden med, noe som befestet The Game Awards som et must for gamere over hele verden.

Et av kveldens mest uforglemmelige øyeblikk var da Astro Bot stakk av med den ettertraktede prisen for årets spill. Men det var ikke bare spillene som stjal rampelyset - Hollywood-legenden Harrison Ford gjorde også en overraskende opptreden og bidro med litt stjernekraft til arrangementet. Hans opptreden minnet oss alle om at The Game Awards handler like mye om underholdning som om å feire spill.

Med rekordhøye seertall og fantastiske øyeblikk beviste The Game Awards 2024 at dette arrangementet er mer enn bare en prisutdeling - det er en global feiring av alt gaming har å by på.

