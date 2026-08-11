The Game Awards finner sted 10. desember

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Som tradisjonen tilsier, er det igjen tid for The Game Awards i desember, som som vanlig både skal organiseres og ledes av Geoff Keighley. Han har nå kunngjort at arrangementet finner sted 10. desember, og for de som ønsker å se showet live på stedet, vil det holdes på Peacock Theatre i Los Angeles.

Informasjon om billettsalg og andre detaljer er lovet «i høst», og med det sagt er det på tide å begynne å drømme. Hva tror du vi får se? I 2019 kunngjorde Microsoft Xbox Series X der, så kanskje det er på tide med Project Helix? Og siden « Grand Theft Auto VI allerede vil være ute da, vil kanskje spillbransjen nok en gang våge å kunngjøre noen nye utgivelsesdatoer for kommende titler?