The Game Awards kommer med store nyheter i desember

Tidligere i sommer sa Geoff Keighley at planen fortsatt var å ha et The Game Awards-show i desember til tross for Covid-19. Ting har uansett endret seg betraktelig siden den gang, så mange har lurt på om vi fortsatt skal få et av årets største begivenheter. Svaret er heldigvis ja.

Keighley er nemlig gjest i den nyeste episoden av IGN Unfiltered, og der bekrefter han ikke bare at The Game Awards kommer tilbake i desember. Han sier også i klassisk stil at showet vil være det største de har laget til tross for at fokuset er online denne gangen. Før den tid har vi uansett Gamescom sitt Opening Night Live-show på torsdag, hvor det også vil være en rekke meget spennende annonseringer.