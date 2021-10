The Game Awards vender offisielt tilbake i desember

HQ

Geoff Keighley har gradvis skapt en forventning om at han vil holde to store show hvert eneste år fullpakket med kule avsløringer. Først har vi Gamescoms Opening Night Live, og så har vi hjertebarnet hans, The Game Awards.

Og ikke overraskende vender showet tilbake i år, den 9. desember for å være nøyaktig. Dette har blitt avslørt via Keighleys Twitter, hvor han sier følgende:

"Thursday, December 9

THE GAME AWARDS

Live In-Person from Microsoft Theater

Los Angeles

And Streaming Live Everywhere

A Global Celebration of Video Game Culture"

Nøyaktig hva vi har i vente vites ikke, men vi regner med at Keighley vil komme med noen hint fremover.