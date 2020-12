The Game Awards-vinnerne informeres aldri på forhånd

Du ser på Annonser

Det var mye latter, smil og gledestårer blant vinnerne av de diverse kategoriene i The Game Awards. Mange av dem hadde allerede forberedt taler, og mange lurer på om dette betyr at de på forhånd har blitt informert om hvordan det hadde gått.

Nå avslører produsenten Geoff Keighley på Twitter at dette ikke er tilfellet:

"A lot of people have asked how far in advance we told winners for #TheGameAwards - we didn't! (Ask them). All those moments were fully live. It's a tribute to our production team that it felt so smooth and natural."

Det betyr at reaksjonene vi ser er helt ekte og ikke påtvunget. Vi ser allerede frem mot neste års show. Gjør du?