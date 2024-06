The Game Bakers har nettopp annonsert sitt neste prosjekt

Hvis du har spilt Haven eller Furi vil du være godt kjent med arbeidet til utvikleren The Game Bakers. Dette franske indie-teamet er snart tilbake med et nytt prosjekt som nettopp ble annonsert på Day of the Devs-messen.

Spillet, som er kjent som Cairn, er et klatreeventyr der spillerne tar rollen som karakteren Aava, mens hun prøver å nå toppen av et fjell som tidligere ble ansett som uovervinnelig. Hvis du har spilt Don't Nods Jusant nylig, kan du forvente deg noe lignende, men mye mer utfordrende og seriøst. Cairn er nemlig designet som en klatresimulering der spillerne må lese fjellveggen og finne den best mulige ruten gang på gang for å sikre at de kan plassere pitons som fungerer som kontrollpunkter på en effektiv måte.

Utfordringen stopper ikke der, for det er også systemer for ressurser og fysisk tilstand å holde styr på, noe som vil vise seg å være mye mer krevende å overvinne etter hvert som du fortsetter å klatre til nye høyder.

Vi har blitt fortalt at Cairn er skapt av The Game Bakers, Limbo, Inside og Controls komponist Martin Stig Andersen og den franske tegneserietegneren Mathieu Bablet, og de to har jobbet sammen med henholdsvis Cairn s soundtrack og art direction.

Når det gjelder når Cairn vil debutere, er det planlagt for en utgivelse i 2025 og på PC og konsoller. Men du kan se avsløringstraileren nedenfor for å få et glimt av hva det vil servere.