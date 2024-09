The Game Bakers om Cairns helkropps-simulering av klatring: "Det er virkelig det samme" som proffklatring, men "ikke prøv det hjemme"

HQ

Klatrespill er ganske populære i dag. I fjor presenterte folkene i Don't Nod oss for Jusant, og i nær fremtid vil The Game Bakers tilby noe lignende med Cairn. Dette klatrespillet er litt mer realistisk enn Jusant når det gjelder grafikk og narrativ, men ser likevel ut til å tilby en klatreopplevelse som skal føles autentisk og utfordrende. Vi har snakket med produsent og medgrunnlegger av The Game Bakers Audrey Leprince om hvordan utviklingsteamet har klart å skape en autentisk følelse.

"Fjellet hun prøver å bestige, er høyere enn Mount Everest, det høyeste fjellet på planeten Jorden, så det blir selvfølgelig vanskeligere og vanskeligere. I demoen du spilte, er det sol og fint, og det er fugler og alt mulig, men etter hvert som du klatrer, vil du selvfølgelig møte været, natten, kulden, isen, passasjene som smuldrer opp, og du vet farene ved et fjell i stor høyde. Så det kommer til å være mange farer... hold deg i live."

Leprince fortsetter når hun blir spurt om de har inkorporert ekte klatreteknikker i spillet: "Ja, det er faktisk akkurat slik man klatrer, og vi har jobbet med klatrere. Fordi vi bruker en fullstendig kroppssimulering, fysikken og den virkelige matematikken for hvordan kroppen din beveger seg i fjellet, er det egentlig det samme. Den eneste forskjellen er at Ava er en profesjonell klatrer, hun er veldig sterk og hun er veldig fleksibel, så noen ting hun gjør... ikke prøv det hjemme."

Sjekk ut hele intervjuet nedenfor for å lære mer om Cairn før lanseringen neste år.