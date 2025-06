The Game Bakers viser frem mer av Cairn med en ny trailer

HQ

Hvis du noen gang har hatt lyst til å bestige et fjell, har du sannsynligvis opplevd det i et av Ubisofts mange Assassin's Creed-spill. Men det er sjelden det utvikles seriøse klatrespill. Det tok tre år å utvikle systemene for klatring i tittelen. The Game Bakers ønsker å tilby noe spennende og unikt. De skriver følgende for å beskrive Cairn.

"I Cairn, vårt overlevelsesklatrespill, trenger du besluttsomhet og utholdenhet for å "komme så langt". Da vi bestemte oss for å lage et videospill om alpinisme, ble vi fascinert av klatrernes engasjement og besluttsomhet. De er klare til å risikere alt fordi det får dem til å føle seg så ekstraordinære: ekstremt fornøyde og frie. Og det er den følelsen vi ønsket å gjenskape og få deg som spiller til å føle."

The Game Bakers kunngjorde på State of Play at spillet vil bli lansert den femte november 2025, og at du allerede i dag kan teste en demo på PlayStation 5. Du kan se en trailer nedenfor.