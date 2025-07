The Game Business advarer: "Xbox forventes å kunngjøre flere spillporteringer til andre plattformer, inkludert Nintendo Switch 2 og PS5, i løpet av de kommende ukene"

HQ

Som vi rapporterte tidligere i morges, kan en Nintendo Direct i juli høres usannsynlig ut på dette tidspunktet i måneden for noen, men mange av de best informerte stemmene og kildene peker i den andre retningen. NatetheHates ord i morges får nå selskap av ingen ringere enn Circanas Chris Dring og Matt Piscatella, som snakker til The Game Business.

Det ser ut til at det hele har å gjøre med Xboxs nåværende strategi om å lansere sine inntil nylig eksklusive titler som multiplattform, noe som for eksempel har ført til at Forza Horizon 5 er årets bestselgende spill på PlayStation 5. Microsofts arbeid som utgiver på andre plattformer vil ikke stoppe der.

"Xbox forventes å kunngjøre flere spillporteringer til andre plattformer, inkludert Nintendo Switch 2 og PS5, i løpet av de kommende ukene." Et hint kanskje om at Nintendos digitale begivenhet (samt noen spesielle Xbox-kunngjøringer) vil finne sted i løpet av de kommende dagene og ukene. Det er verdt å huske at Gamescom 2025 starter om mindre enn en måned, og det er en annen scene å komme med store kunngjøringer på.

Ærlig talt, vi ville ikke bli overrasket om de, for å feire Starfields andre jubileum 6. september, ikke forteller oss at vi også vil kunne glede oss over det på PS5, eller til og med Nintendo Switch 2.