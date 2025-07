The Game Kitchen forbereder offisiell kunngjøring av Blasphemous 3 for neste uke

Da The Game Kitchen-direktør Mauricio García i fjor forutså at Blasphemous 3 ville komme "det skjer samme år som Half-Life 3 skjer", tok vi det mer som en morsom spøk i den avslappede atmosfæren på IndieDevDay 2024, som i år blir BCN Game Fest. Hvis du trenger beviset, kan du spole frem videoens tidsstempel til 4:40.

HQ

Ryktene om en tredje del i Valves franchise får imidlertid fart (det er til og med snakk om en kunngjøring i sommer), og kanskje den endelige ledetråden er at The Game Kitchen får et forsprang på det ... ved å kunngjøre Blasphemous 3.

I det minste ser det ut til at vi får se om en ukes tid. Den offisielle kontoen til Sevillian-studioet har publisert på sosiale nettverk et bilde av en gotisk katedral som de som vises i de to metroidvania-delene av Penitent som har gjort studioet verdensberømt. Meldingen krever neste Torsdag 17. juli kl 15:00 CEST/14:00 BST for det som bare kan betegnes som den tredje delen av Blasfemous.

Det er en sjanse for at kunngjøringen ikke nødvendigvis betyr en utgivelse i år, med tanke på at The Game Kitchen også legger hjerte og sjel i å fullføre sin egen versjon av Ninja Gaiden-universet for Dotemu med Ninja Gaiden: Ragebound. Én ting er vi imidlertid sikre på: Når det kommer, vil vi nok en gang svinge Mea Culpa og ta på oss den blodige hjelmen, for Miracle vil fungere igjen.