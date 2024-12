The Game Kitchen utvikler neste Ninja Gaiden: Ragebound, som skal lanseres i 2025

Den første overraskelsen på Game Awards-kvelden hadde en spansk smak. The Game Kitchen, studioet som er verdenskjent for Blasphemous-serien, har blitt valgt av Koei Tecmo til å videreføre arven etter Ninja Gaiden-actionserien. Ninja Gaiden: Ragebound lanseres sommeren 2025 til PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series og Nintendo Switch.

For øyeblikket vet vi veldig lite, men fra traileren vi har sett og kvaliteten han har vist i sitt tidligere arbeid, er vi veldig begeistret. Sjekk det ut selv nedenfor.