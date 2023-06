The Gamereactor Show oppsummerer Summer Game Fest

HQ

Det har gått en liten stund siden forrige episode av The Gamereactor Show kom ut, noe som skyldes at vi har vært travelt opptatt med dekningen av Summer Game Fest. Særlig siden hovedverten Ben dro til Los Angeles for å dekke det på nært hold, teste noen spill og snakke med utviklere. Den positive siden av dette er at han nå er tilbake og kan snakke om hvordan det var. Dette på toppen av å generelt snakke om de mest spennende annonseringene vi alle har fått så langt denne sommeren. Dermed er fjerde episode av The Gamereactor Show fullstappet med diskusjon og historier nedenfor.