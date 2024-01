The Garfield Movie ringer inn det nye året med ny plakat

HQ

2024 har allerede en rekke storfilmer på plakaten, deriblant giganten over dem alle... The Garfield Movie. Animasjonsfilmen, som har Chris Pratt i hovedrollen som det mandagshatende, lasagneelskende kattedyret og Samuel L. Jackson, Nicholas Hoult og Hannah Waddingham på rollelisten, ser ut til å debutere på kino til sommeren, og i den forbindelse har en ny plakat for filmen blitt delt, en plakat som også viser Garfield og Odie som ringer inn det nye året.

Den nye plakaten kommer et par måneder etter at den første traileren for filmen ble lansert, en trailer som du kan se i sin helhet nedenfor. The Garfield Movie har premiere 24. mai 2024.