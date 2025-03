The Gears of War Remasters vil ikke ha noen flerspiller foruten co-op

HQ

Det faktum at det er en Gears of War-samling i horisonten, er i ferd med å bli en av de hemmelighetene som absolutt ikke er noen hemmelighet. Det snakkes om det vidt og bredt, og vi vet allerede tonnevis av detaljer som at det skal slippes i år og lanseres for PC, PlayStation 5 og Xbox Series S / X.

Nå legger Windows Central-redaktør Jez Corden til en annen informasjon, og avslører at mens Gears of War: Collection vil tilby co-op, vil det ikke være flerspiller. Med tanke på hvor høyt elsket flerspiller er i de tidligere Gears of War-titlene, er avgjørelsen en smule merkelig, men Corden er troverdig, så hold forventningene dine i sjakk.