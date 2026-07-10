The Gentlemen Netflix er tilbake i september med sin andre sesong

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Vi har måttet vente et par år, men endelig er det på tide at « The Gentlemen kommer tilbake til Netflix. Guy Ritchie-serien, som utforsker verdenen til de elegante gangsterne som først ble introdusert i filmen med samme navn, hadde premiere i 2024 og ble en så stor suksess at Netflix raskt ga grønt lys for en ny sesong. Nå er denne returen i sikte, og vi kan se frem til nye episoder om et par måneder.

Strømmetjenesten har avslørt at « The Gentlemen kommer tilbake til Netflix 3. september, med mange av de opprinnelige stjernene tilbake, blant annet Theo James, Kaya Scodelario, Daniel Ings, Vinnie Jones og Ray Winstone. Denne sesongen byr også på noen nye ansikter, ikke minst Hugh Bonneville og Maya Jama, og når det gjelder handlingen, vil vi nok en gang få se Horniman-familien forsøke å beholde og holde fast på sitt enorme imperium og sin formue, mens andre prøver å ta det fra dem.

Med dette i sikte kan du se traileren for den andre sesongen av « The Gentlemen nedenfor, og hvis du er ute etter mer britisk gangsteraction, er det verdt å huske at MobLand» også kommer tilbake til Paramount+ i september.