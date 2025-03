The Gentlemen sin andre sesong filmes til våren

HQ

Etter premieren for rundt et år siden måtte vi vente en liten stund, men Netflix bestemte seg for å trykke på avtrekkeren og gi grønt lys for en andre sesong av Guy Ritchies The Gentlemen. Siden Ritchie fortsatt har mye å gjøre, var det uklart når denne skulle filmes, men nå har vi en god idé om akkurat det.

I en samtale med The Hollywood Reporter har Theo James, som spiller hovedrollen Eddie Horniman, avslørt at The Gentlemen vil begynne å filme sin andre sesong til våren, noe som betyr at vi kan se på en retur til Netflix sent i 2025 eller mer sannsynlig tidlig i 2026.

James uttalte spesifikt: "Vi begynner på det til våren. Jeg skal til Korea nå for å jobbe med en veldig interessant regissør som heter Kim Jee-woon på en filmatisering av en koreansk roman [The Hole], som jeg er veldig spent på. Deretter starter vi sesong to av The Gentlemen, som er større og mørkere enn sesong én."

Han fortsetter litt lenger med å fortelle at målet med denne andre sesongen er å utvikle formatet. James forklarer: "Selv om den første sesongen var morsom, er det ikke sikkert at det blir like morsomt hvis du gjør akkurat det samme igjen. (Ler.) Du ønsker å kunne dykke litt dypere når det gjelder karakterene. Det er fortsatt en komedie, og det er fortsatt morsomt, men du må gi det mer dybde."

Gleder du deg til en andre sesong av The Gentlemen?