The Ghost in the Shell-anime debuterer på Crunchyroll i juli

Det er stor sjanse for at du er litt kjent med Ghost in the Shell, ettersom den japanske historien har blitt filmatisert et par ganger, blant annet i form av en live-action film med Scarlett Johansson ved roret. Denne sommeren kommer den tilbake i form av en ny adaptasjon laget for anime-fans på Crunchyroll, og vi vet nå den eksakte premieredatoen for serien.

Som bekreftet av anime-streaminggiganten, blir vi fortalt at The Ghost in the Shell vil debutere fra og med 7. juli 2026. For å legge til dette, blir vi fortalt at fans av showet som deltar på Annecy Film Festival i juni vil bli møtt med en første titt på prosjektet, ettersom verdenspremieren er planlagt til arrangementet mellom 21. og 27. juni, med de to første episodene som skal vises.

Når det gjelder historien for denne tilpasningen, kan du se den siste traileren nedenfor for en smakebit av hva som kommer, men du kan også lese det offisielle sammendraget, som også er lagt ut nedenfor.

"Året er 2029, et Japan i nær fremtid, der verden har blitt svært informasjonsintensiv, med et enormt bedriftsnettverk som dekker planeten, og elektroner og lys som pulserer gjennom den. Men nasjonalstaten og de etniske gruppene overlever fortsatt.

Motoko Kusanagi, en helkropps-cyborg, leder en elitestridsenhet bestående av andre cyborger, deriblant Batou. Mens hun leder teamet sitt, ser Kusanagi for seg opprettelsen av en spesialisert innsatsstyrke som skal slå forebyggende til mot nye trusler. I mellomtiden speider Daisuke Aramaki fra innenriksdepartementet, som har planlagt å opprette en lignende enhet, etter Kusanagi og teamet hennes.

Sammen begynner de å operere som Public Security Section 9 - en aggressiv taktisk organisasjon kjent som "Shell Squad". Mens de konfronterer komplekse cyberforbrytelser og internasjonale konspirasjoner, dukker det opp en mystisk, uidentifisert hacker, kjent som "Dukkeføreren", i horisonten av etterforskningen deres. Hvilken skjebne venter Kusanagi?

Og hva er Puppet Masters egentlige mål?

En ny æra av cyberpunk-action begynner."

Gleder du deg til The Ghost in the Shell?