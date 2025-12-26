The God Slayer-utviklerne studerte Jackie Chan, The Last Airbender, Batman og mer for å få spillets kamper gode

HQ

Allerede fra første avsløring ble Pathea Games' The God Slayer sammenlignet med alle slags IP-er. Det ser ut til at utvikleren er glad for å vise frem inspirasjonskildene sine, for de fleste av dem har bidratt til at dette helt unike spillet føles som en opplevelse som byr på engasjement og spetakkel.

Vi spurte etter vår forhåndsvisning av spillet hvor vanskelig det er å balansere det spektakulære i spillet med å gjøre det engasjerende fra et knappetrykk-synspunkt. "Det har vært et av våre største fokusområder", sa senior markedsførings- og PR-sjef Ivan Karadzhov, og forklarte at Pathea opprettet sitt eget motion capture-studio bare for å lage animasjonene til kampene. "Vi så mye på Jackie Chan, Jet Li og Honk Kong-kampfilmer fra 80-tallet, fordi flyten i det er viktig."

"I det virkelige liv, hvis du slåss fem mot én, taper du hver gang fordi alle rotter seg sammen mot deg. Men på film fokuserer de og trekker kameraet inn slik at du bare ser én mot én, og du trenger ikke bekymre deg for de fire andre som står rundt og ikke gjør noe. De bare står der til kameraet stopper. Så vi lærte mye om å holde det filmatisk," fortsetter han.

"Vi så også på mange forskjellige spill, som Spider-Man, Batman, Shifu, tegneserien The Last Air Bender og live action-serien fra Netflix," forklarte Karadzhov, og viste til flere inspirasjonskilder og sa at de bidro til å utvikle rytmen mellom ekte kampsport og elementkrefter.

Vi har ennå ikke hatt noen praktisk erfaring med The God Slayer, men hvis det virkelig spiller like bra som det ser ut, kan det være et actionspill vi virkelig bør ha øynene opp for. Sjekk ut hele intervjuet vårt om spillet her.