The Good Life utsettes til hÃ¸sten i spinnvill trailer

Over tre år har gått siden Hidetaka "Swery65" Suehiro og resten av gjengen i White Owls prøvde lykken for andre gang på Kickstarter i håp om å gjøre The Good Life til en realitet. Den gangen lyktes de, men prosjektet har stadig virket ustabilt med en drøss av utsettelser. Nå er det tid for enda mer rot.

Den nyeste traileren fra The Good Life avslører at spillet nå har skiftet utgiver over til Playism og at det har blitt utsatt fra "sommeren" til "høsten". Heldigvis får i alle fall traileren det til å se ut som mesteparten er på plass nå, så forhåpentligvis blir dette den siste utsettelsen for det sprø konseptet.