The Goonies 2 er nærmere enn noen gang før: Warner har hyret en manusforfatter

Ryktene om en oppfølger til The Goonies har versert like lenge som den elskede filmen av Rchard Donner og Steven Spielberg kom ut... ...for 40 år siden. Planene om å lage en oppfølger ble aldri realisert, men i dag ser det ut til at The Goonies 2 er nærmere enn noensinne. Ifølge Deadline har Warner Bros. godkjent filmen, og til og med ansatt en manusforfatter.

Potsy Ponciroli, regissør av Old Henry (en western med Tim Blake Nelson i hovedrollen) vil være manusforfatter av filmen, med Steven Spielberg, Chris Columbus og Lauren Shuler Donner som produsenter. Ingen andre detaljer er bekreftet.

Medlemmer av rollebesetningen ble gjenforent for bare to uker siden i forbindelse med avtrykksseremonien av Ke Huy Quans hånd og fot i Hollywood. Josh Brolin, Sean Astin, Corey Feldman, Martha Plimpton og Quan kan bli spurt om å komme tilbake, men ingenting er ennå kjent.

Men i tilfelle det skulle være noen tvil, er denne informasjonen legitim, og kommer fra en troverdig kilde, Deadline, i motsetning til ryktene som sirkulerte i september i fjor, som ble benektet av Plimpton. Det kan ta en stund, da Ponciroli skal regissere en annen western, The Rescue, som skal filmes i sommer for Skydance.

Er du spent på en ny Goonies-film? Med mindre prosjektet faller fra hverandre, kommer det til å skje...