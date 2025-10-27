The Goonies får Lego-behandling i et sett med 3000 deler som lanseres i november

Den ultimate julegaven til The Goonies fan i livet ditt har blitt avslørt. Så snart som i november, i god tid til høytiden, har et nytt Lego-sett basert på den elskede filmen blitt avslørt, med dette er et diorama-sett som er ment å ligne den "ultimate underjordiske skattejakten".

Settet er priset til £270/€300/$400 og består av hele 2912 deler og er 18 cm bredt, 62 cm langt og 36 cm høyt. Settet inneholder en rekke hentydninger til filmen, inkludert "Fratellis' skjulested og huler, til One-Eyed Willys legendariske skatterom", og du kan til og med snu settet rundt for å avsløre "det hjemsøkende vraket av sjørøverskipet Inferno".

Settet inneholder til og med en rekke minifigurer, blant annet Mikey, Mouth, Chunk, Andy, Data, Sloth og Fratelli. Og på typisk The Goonies vis er det massevis av feller og hemmeligheter, for eksempel steinblokker som kan slippes ned og luker som kan aktiveres med Copper Bones Skeleton Key og Skeleton Organ.

Utgivelsesdatoen for dette settet er planlagt til 1. november for Lego Insiders og deretter 4. november for alle andre, og hvis du får tak i en enhet, vil du også mellom 1. og 7. november, vil du også få et The Walsh 'Attic-sett for dine problemer.

Dette er en annonse: