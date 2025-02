The Gorge er Apple TV+ sin største filmlansering hittil

HQ

Det har bare gått en uke siden The Gorge debuterte på Apple TV+, men det har tydeligvis vært en fruktbar og imponerende uke for filmen, ettersom det nå er rapportert at den har hatt den største lanseringen noensinne for en originalfilm på plattformen.

Deadline avslører denne informasjonen, som har blitt bekreftet av Apple, som legger til at den har drevet tosifret vekst på tjenesten siden den ankom, med nye seere som til og med økte med 80% helg-over-helg. Vi har ikke faste og nøyaktige data å snakke om, da Apple ikke pleier å avsløre dette.

The Gorge har debutert med sterke seertall og varierte, men generelt positive anmeldelser. Det kommer i en tid da Apple TV+ tydeligvis opplever stor vekst, da det også nylig ble bekreftet at Severance hadde utvidet seg til å bli streamerens mest sette TV-serie, og slo ut Ted Lasso, som ikke har hatt en ny sesong på et par år, selv om det ser ut til å endre seg snart ...

