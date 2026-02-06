The Grand Tour kommer tilbake i 2026 med tre nye verter som erstatter Clarkson, Hammond og May

Nå som Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May begynner å bli eldre, trekker den ikoniske trioen seg tilbake fra sine mer tradisjonelle TV-oppgaver. De episke motoreventyrene som gjorde dem berømte i Top Gear og deretter The Grand Tour er lagt på hylla, men som forventet, der det er interesse fra fansen, er det et press fra de involverte studioene.

Prime Video gir derfor ikke opp The Grand Tour, men har i stedet bestemt seg for å satse videre med tre nye verter. Disse tre vil se ut til å ta på storslåtte reiser i nydelige biler, og når det gjelder hvem som har blitt valgt til denne berømte rollen, er de tre nye vertene Thomas Holland, James Engelsman og Francis Bourgeois, sistnevnte kjent for sin hengivne kjærlighet til tog.

Disse tre nye programlederne ble introdusert av Clarkson, som på humoristisk vis godkjente hver enkelt for rollen i videoen du kan se nedenfor.

Tror du disse tre vil passe godt inn i The Grand Tours fremtid?