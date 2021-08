The Great Ace Attorney Chronicles er dagens GR Live-spill

Det har kommet en del spill i Ace Attorney-universet gjennom årene, men enkelte av dem har kun vært å finne i Japan. Heldigvis kom to av de bedre over til disse kanter i form av The Great Ace Attorney Chronicles forrige uke, og begge er av en slik art at de passer å være det første spillet i serien noen prøver. Dette er en av grunnene til at GRTV har tenkt å spille denne samlingen i dagens GR Live-sending, så du kan se om de er smarte nok til å løse artige og noen ganger utfordrende saker fra klokken 16 til 18 på Live-siden vår, Facebook, Twitch eller Youtube. I mellomtiden kan du lese den veldig positive anmeldelsen vår her.