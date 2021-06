The Great Ace Attorney Chronicles kommer i juli og byr på to nye mekanikker

The Great Ace Attorney Chronicles er allerede ute i Japan som to separate spill, men nå blir det også sluppet i Vesten og Capcom benyttet sjansen på E3 til å vise frem de nye mekanikkene spillet byr på.

Den første er Jury Examinations. I motsetning til det normale rettssystemet i Ace Attorney-serien skal Phoenix Wrights forfader Ryunosuke Naruhodo denne gang også prøve å overbevise en tøff jury. Det krever at du har et skarpt øye for feilaktige konklusjoner i juryens argumentasjon, da dennes medlemmer i mange tilfeller nok burde ha vært erklært inhabile.

Den andre er Herlock Sholmes' (ja, du leste riktig) deduksjoner. Ja, du kommer til å møte detektiv Herlock Sholmes, men han er ikke like så skarp som Sherlock Holmes overhodet. Faktisk kommer han med de sprøeste fradragene som ikke på noen måte henger sammen, og det er opp til deg å lede ham på rett kurs igjen - hvoretter han selvfølgelig tar æren for at han har funnet løsningen.

The Great Ace Attorney Chronicles kommer til PS4, PC og Switch den 27. juli.