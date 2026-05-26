The Great Pacific Garbage Patch har blitt et flytende økosystem

Den enorme søppelvirvelen i Stillehavet fortsetter å vokse. Og mens det en gang bare var et miljøproblem, har den såkalte Great Pacific Garbage Patch nå også blitt noe av et særegent økosystem.

Forskere har observert hvordan den enorme mengden søppel har blitt så omfattende at flere dyrearter nå faktisk lever direkte på søppelet. Blant alle bøyene, fiskegarnene og flaskene kan man nå finne alt fra rur til krabber, anemoner og små krepsdyr som har gjort det til sitt hjem.

I rapporten står det at :

"Virvelløse dyr var til stede på 98 % av gjenstandene. Pelagiske arter ble funnet på mer enn 94 % av gjenstandene, og kystnære arter på litt over 70 %."

The Great Pacific Garbage Patch består i dag av rundt 80 000 tonn plastavfall som er fanget i havstrømmene, og til tross for flere forsøk på å rydde opp i deler av området, fortsetter det å vokse.