The Great War: Western Front

HQ

Året er 1918 og krigen går mot slutten. Tyskerne har gravd seg ned og amerikanske tropper har begynt å redde de allierte på vestfronten. Det er fra dette punktet at treningsmodusen starter og jeg blir kastet inn i et brennende og krigstrett Europa. Å starte baklengs er en spennende fortellerteknikk. Du blir raskt introdusert for hele opplevelsens utvalg av kjøretøy, teknologi og mer, for når du starter en ny kampanje kan du selvfølgelig velge å begynne fra 1914 eller 1916, men mye er fortsatt låst. Treningsmodusen tillot meg raskt å forstå alle elementene i dette strategispillet med middels vanskelighetsgrad.

Du har en kampanjemodus med tekstbaserte hendelser, oppgradering av byer, innkjøp av materialer og kanoner. I denne modusen som minner om den ene halvdelen av Total War, tar du store beslutninger som har konsekvenser for slagene; hvilke skyttergraver på vestfronten som skal forsterkes, hvilke som skal oppgraderes, hvilken teknologi som skal låses opp og hvor ressursene dine skal transporteres. Kampanjen handler i utgangspunktet om hvordan du balanserer lommepenger og tilgjengeligheten av ressurser. Det er også her spillereglene blir tydelige. Målet ditt er å redusere fiendens vilje til å kjempe til null gjennom direkte kamper, smarte beslutninger og å påføre fienden tap ved hjelp av ressursene dine og strategisk list.

Kampanjekartet er ganske lite, men hver sekskant sparer virkningen av kampene dine på miljøet.

Når du personlig ankommer i en kamp, blir alle troppetyper, kjøretøy og alt annet du sendte brakt til den sandkassen. Du kan deretter bruke ressursene dine til å bygge og oppgradere skyttergraver, distribuere soldater og artilleri og mer. Ved å bruke dine begrensede ressurser vil du enten bli tvunget inn i rollen som angriper eller forsvarer. Begge sider kan endre strategi når som helst, og den virkelige stjernen i dette strategispillet er ikke den noe daterte grafikken eller mindre enn imponerende mellomsekvenser, snarere er det planleggingsfasen der du kan trekke ut skyttergravene dine, plassere piggtråd, maskingeværreir og bygge en defensiv linje.

Du kan også bruke sappere til å sprenge motstanderens forsvarslinje under kampen. Ved hjelp av ny teknologi som maskingevær, gass, fly, varmluftsballonger og andre ting, ender soldater opp med å falle som fluer. Spillet vil til og med spare skaden du påfører miljøene, utformingen av skyttergravene i den aktuelle sekskanten, og så videre for neste kamp. Dette betyr at kart med grøntområder, hus og liv dynamisk blir til ingenmannsland i løpet av kampanjen. Jeg elsker denne spesielle mekanismen og håper flere utviklere benytter seg av den, som i dette tilfellet er det også en ubehagelig påminnelse om den forferdelige tragedien som var den store krigen.

Kunsten er av blandet kvalitet. Disse brikkene ser veldig bra ut. Samtidig er det flere skuffende, for eksempel skytingen av kronprinsen i Sarajevo fra introsekvensen.

Det kan med jevne mellomrom føles som om tusenvis av soldater dør under kampene, og det er fordi de er det. The Great War: Western Front setter perspektiv på denne kjøttkverntypen konflikt, og selv om fokuset utelukkende hviler på en redusert del av vestfronten og ikke hele krigen, er det et utmattende tidsfordriv på godt og vondt. Kampene går frem og tilbake og tester din vilje til å fortsette å sende soldater i døden. Det er lett å klikke ut rullende artilleri, sende bølger av menn over ingenmannsland til lyden av fløyter, før stillheten faller etter at fiendens maskingeværild kutter dem ned. Akkurat som deg, vil motstanderen prøve å forsterke sine posisjoner og angripe deg. Dette er en krig av meter, ikke miles. Hver rute du tar betyr ofte at fienden tar en annen, og når du gjenvinner tapt terreng, gjør det også fienden mest sannsynlig.

I løpet av de tidlige timene av kampanjen vil kampene ofte bestå av fastlåste trefninger, små seire og en og annen stor. Selv om du overtar ett eller begge kontrollpunktene på fiendens side, betyr det ikke at du vinner hele krigen. Det er under kampene at spillets eneste diplomati spiller inn. Når du ser at du har holdt fienden tilbake, eller du har påført motstanderen et mindre tap, kan du be om våpenhvile. Du kan også trekke tilbake styrkene dine og innrømme nederlag. Det kan koste deg litt på kort sikt, men du kan spare tusenvis av menn for å kjempe en annen dag.

Du får mye statistikk fra kampene. Teknologitrærne er interessante fordi de forskjellige sidene starter med litt forskjellige punkter. For eksempel starter tyskerne med poeng i tungt artilleri. Du kan imidlertid kjøpe teknologier fritt etter behov, men du kan ikke kjøpe dem alle under en kampanje.

Å vite når du skal be om våpenhvile og når du skal kaste bort alt du har, inkludert dyrebare ressurser som kan brukes i en annen konflikt, er nøkkelen til suksess. Hvis du bruker opp alt materialet ditt under kamper og ikke har penger til å kjøpe mer på kampanjekartet, kan du ikke angripe motstanderen på en annen del av fronten. Jeg føler at datamaskinen holder spilleren tilbake på rimelige måter, som selv om det jukser, fungerte det bra i løpet av min tid med kampanjen. Det er ikke akkurat ros da jeg vil tro at datamotstandere kan bli smartere, hvis viljen er der i bransjen.

Når det gjelder lyd, er spillet mer enn brukbart her. Snarere er det grafikken som ser litt datert ut. Jeg mistenker omfanget av alle effektene og whatnot er en medvirkende faktor, men grafikken kunne ha dratt nytte av litt mer detaljer og omsorg for å møte dagens strategispill standarder. Mellomsekvensene består av 2D-kunst som ikke imponerer. Jeg forstår at 3D-sekvenser ikke er billige, men samtidig legger detaljerte sekvenser både til en bedre atmosfære og til den generelle opplevelsen.

En kamp som førte til at fienden ba om våpenhvile. Det hadde kostet meg mer enn det var verdt å overta det andre kontrollpunktet, så jeg aksepterte forespørselen.

Til tross for grafikken føles det som et kompetent og gjennomtenkt spill. Vi får sjelden gode WWI-strategititler fra erfarne utviklere, selv om det har vært flere WWI-titler i andre sjangre de siste årene. Petroglyph Games er ikke amatører i spillutvikling, og det viser tydelig. Jeg håper Petroglyph får sjansen til å gjenskape østfronten og muligens hele krigen i fremtiden, ettersom nye nasjoner som blir trukket inn i konflikten i løpet av årene av kampanjen, vil være til stor nytte for dens variasjon. Å komme til å kjempe i en tofrontskrig som Tyskland, spille som det allianseskiftende Italia, det osmanske riket, Tsar-Russland eller det østerriksk-ungarske imperiet ville også være interessant.

Det er et spill som prøver å gjøre Vestfronten interessant med nye lokaler. Jeg ser lidenskapen som gjennomsyrer prosjektet til tross for en rekke feil, og det merkes også at spillet egentlig ikke har budsjettet det trenger. Flerspillermodusen mangler en kampanjemodus, og kampene alene vil sannsynligvis ikke underholde for alltid. Kampanjen mot datamaskinen og de historiske trefningene som følger med pakken er uten tvil hovedretten her.

Det er et godt leksikon og en overraskende god treningsmodus, med tanke på sjangeren.

For øyeblikket er det veldig lite annet som konkurrerer med The Great War: Western Front, og det er sannsynligvis den beste moderne tolkningen av skyttergravskrigføring på spillmarkedet. Jeg har hatt nok moro med spillets forskjellige systemer til å si at det er en god opplevelse, men det kommer med sine feil, som hindrer det i å nå større høyder.