Outright Games har blitt gullstandarden for videospill for barn. Utgiveren klarer å få tak i alle slags ikonisk IP for å skape tilgjengelige opplevelser skreddersydd for yngre mennesker. Tidligere har de blant annet laget spill for Star Trek, Transformers, Paw Patrol og nå også The Grinch. I forkant av høytiden har Outright og utvikleren Casual Brothers laget et plattformeventyr som kanaliserer Dr. Seuss' berømte juleverk, og jeg har testet det for å se om dette er noe du bør legge under juletreet til et ungt familiemedlem.

The Grinch: Christmas Adventures er egentlig et "mitt første plattformspill". Det er et veldig enkelt spill med veldig enkel mekanikk som er ideelt for yngre mennesker som vil få en første smak av sjangeren. Det er et 2D-spill med sporadiske 2,5D-elementer, og hoveddelen av opplevelsen dreier seg om å lede The Grinch og hunden Max gjennom en bane, ta gaver underveis, unngå fiender og farer i omgivelsene og bruke opparbeidede evner for å nå nye områder. Det er en blåkopi av et rudimentært plattformspill i The Grinch drakt, og i så måte er det perfekt for de yngste.

Spillet introduserer forskjellige grunnleggende funksjoner, som å hoppe på fiender for å beseire dem, gripe tak i tau for å svinge seg over hull, bruke Max til å holde dører åpne eller klatre under små gjenstander, og få The Grinch til å skyve gjenstander rundt, og til og med gjemme seg og bruke stealth for å unngå trusler. Det høres ut som mye å pakke ut når du begynner å ramse opp spillfunksjonene, men hver av disse mekanikkene tilbys i sin mest grunnleggende form, noe som betyr at du ikke trenger å bekymre deg for fremdriften i tausvinger eller å få Max tilbake til The Grinch når en dør lukkes - spillet håndterer alle disse ekstra og litt mer komplekse systemene selv.

Nivådesignet er også veldig enkelt. Dette er ikke et Mario-spill som skjuler hemmeligheter i alle kriker og kroker, eller et Tomb Raider der plattformspill kan være en utfordring. Hver eneste del av spillet er bygget for å være enkelt og lett å plukke opp, og det fungerer for så vidt bra og vil underholde yngre mennesker. Dette gjelder til og med samleobjektene, som varierer fra et bestemt antall gaver i et nivå som skal finnes, til noen få puslespillbrikker som brukes til å fullføre svært enkle puslespill for å låse opp nye evner for The Grinch, for eksempel dobbelthopp eller et snowboard.

Til å være en første plattformopplevelse for yngre mennesker har The Grinch: Christmas Adventures mye å by på, men det finnes øyeblikk der det begrensede budsjettet påvirker og svikter spillet en smule. Fra klønete fiendtlige hitboxer til stive animasjoner og til og med trege menyer - det er deler av dette spillet som ikke føles like førsteklasses som de andre, selv om en yngre spiller sannsynligvis ikke vil bry seg like mye om noe så spesielt som denne kritikken.

Men det er det viktigste poenget å ta med seg fra dette spillet. Det mangler noen av de finere finessene og detaljene som gjør et spill spesielt, men med tanke på at dette er et prosjekt som er skreddersydd for yngre mennesker, er det egentlig ikke så mye The Grinch: Christmas Adventures gjør galt. Det har en historie som føles tematisk og virkelighetsnær, en bred spillmekanikk som endrer opplevelsen dramatisk, og gode samarbeidssystemer som gjør at du kan spille sammen med et barn eller ha to barn samtidig. Det er en vinn-vinn-situasjon for foreldre og alle som prøver å underholde et energisk barn.