The Grinch: Christmas Adventures får en gameplay-trailer

Selv om det finnes et par klassiske julespill (vi elsker fortsatt Christmas Nights into Dreams), er det ikke så vanlig som man kanskje skulle tro. Sannsynligvis fordi det er et noe kort vindu for å selge denne typen titler.

Men Casual Brothers og Outright Games kunne ikke brydd seg mindre, og i sommer annonserte de det kommende The Grinch: Christmas Adventures. Et plattformeventyr rettet mot et yngre publikum med snowboard, godterilasso, sniking i nissekostyme og mye mer.

Nå har vi fått en ny trailer fra eventyret, som lanseres 13. oktober til PC, PlayStation, Switch og Xbox. Se den nedenfor.