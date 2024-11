The Guardian forlater Twitter/X

HQ

Etter Elon Musks overtakelse av Twitter, og den påfølgende omprofileringen til X, alt-appen, var det mange brukere som søkte etter et alternativ. Det var Bluesky, Mastodon, Threads, men en stund holdt mange fast ved Twitter/X, ettersom flertallet av brukerne ikke gadd å opprette en ny konto et annet sted.

Det kan være i ferd med å endre seg. Etter det amerikanske valget er det tydelig at selv om Musk hevder at han først og fremst bryr seg om ytringsfrihet, er det en bestemt type ytringer og retorikk han fremmer på plattformen. Det har kommet til et bristepunkt for mange mennesker, inkludert store publikasjoner som The Guardian.

"Vi mener at fordelene ved å være på X nå oppveies av de negative sidene, og at ressursene kan brukes bedre på å fremme journalistikken vår andre steder", heter det i et innlegg fra The Guardian. "Dette er noe vi har vurdert en stund, med tanke på det ofte urovekkende innholdet som promoteres eller finnes på plattformen, inkludert høyreekstreme konspirasjonsteorier og rasisme."

Mens du kanskje har dyrket den perfekte algoritmen på Twitter, har Musks nye nettsted vasket bort alt dette, og tvinger deg til å se milliardærens egne innlegg, fylle feeds med AI-kunst og masse rasisme og konspirasjonsteorier i tillegg. Men under slammet finner du fortsatt det gamle Twitter noen ganger.

Dette er en annonse: