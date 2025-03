The Handmaid's Tale får en trailer for den siste sesongen Det er vel på tide at tante Lydia får det hun fortjener?

Det har vært en ganske lang pause på tre år, men det er snart på tide å avslutte June Osbornes (Elisabeth Moss) historie i The Handmaid's Tale når den sjette og siste sesongen har premiere på Disney+ den 8. april og den siste episoden sendes 27. mai. Nå har traileren for denne sesongen blitt sluppet, og det er mye som ser ut til å skje, og vi mistenker at det vil være svært få glade ansikter langs den mørke reisen når vi sier farvel til alle karakterene. Forhåpentligvis vil i det minste noen av dem få en lykkelig avslutning, men om det faktisk vil være tilfelle virker tvilsomt. Sjekk ut videoen nedenfor. HQ