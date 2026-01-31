The Handmaid's Tale-oppfølgerserien har premiere i april

HQ

Etter suksesserien The Handmaid's Tale, har Hulu detaljert når oppfølgerserien The Testaments kommer. Fans som er ivrige etter en retur til Gilead trenger ikke å vente lenge, da den nye serien kommer 8. april, via Variety.

Med Chase Infiniti, gjennombruddsstjernen fra Paul Thomas Andersons One Battle After Another, i hovedrollen, sammen med Mabel Li, Amy Seimetz, Brad Alexander, Rowan Blanchard, Mattea Conforti, Zarrin Darnell-Martin og flere, følger serien Margaret Atwoods roman The Testaments, som utspiller seg rundt en eliteskole som er ment å forberede fremtidige koner på deres plikter.

I sammendraget av The Testaments står det at "de unge tenåringene Agnes, pliktoppfyllende og from, og Daisy, en nykommer og konvertitt fra utenfor Gileads grenser. Mens de navigerer i de forgylte salene på tante Lydias eliteskole for fremtidige koner, et sted der lydighet innpodes brutalt og alltid med guddommelig begrunnelse, blir båndet mellom dem katalysatoren som kommer til å snu opp ned på deres fortid, nåtid og fremtid."

