The Hawk: Sesong 1

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Det føles virkelig som om vi er ved slutten av en æra når det gjelder komedie i underholdningsbransjen. Mange av de store navnene som er kjent for komediefilm og -tv, begynner å falme, delvis fordi de tilbyr noe utslitte og repeterende prosjekter som ikke klarer å gjøre noe særlig inntrykk. Vi har sett det nylig med Adam Sandler og hans forglemmelige Netflix-prosjekter, Eddie Murphy med lignende for Prime Video, og så kan man legge til en rekke andre navn på denne listen, ikke minst Will Ferrell.

En stund var Ferrell en av de morsomste mennene på planeten, med ikoniske roller i «Elf», «Anchorman», «Step Brothers», «The Other Guys», «Zoolander», «Megamind» og flere. Men det siste tiåret har vært en helt annen historie for Ferrell, som ikke har levert like mange suksesser – ikke fordi han ikke har prøvd.

Etter de middelmådige filmene «Spirited» og «You’re Cordially Invited» vender Ferrell nå tilbake til sportskomediens verden i Netflix’ golfserie « The Hawk. Det er en serie som ser ut til å gjenspeile de samme stilistiske valgene som i alle nyere fiktive golfprosjekter, der vi følger en tidligere profesjonell spiller på nedtur som prøver å finne tilbake til toppen av sporten etter en periode borte fra banen. Den største forskjellen er at, i motsetning til Sandlers mer jordnære «Happy Gilmore» eller Owen Wilsons kule «Stick», er Ferrells Lonnie «The Hawk » Hawkins i hovedsak en versjon av den legendariske John Daly, noe som betyr at vi møter den mest eksentriske golfspilleren man kan forestille seg, og en person som klarer å trosser oddsen til tross for at han mangler det samme nivået av profesjonalitet som de andre konkurrentene på PGA-turneringen. Helt ærlig, når man tenker på de rollene Ferrell pleier å spille, ville noe mindre nesten helt sikkert ikke fungert.

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Og det bringer meg til mitt første kritikkpunkt... Ferrell leverer rett og slett nøyaktig den samme typen opptreden som han alltid har gjort. « The Hawk er høylytt, bråkete, sprø, litt treg i oppfatningen og ellers, som nevnt tidligere, eksentrisk – noe som i praksis er de samme egenskapene som karakterene Ferrell spilte i prosjektene nevnt ovenfor. Hvis du har sett én av Ferrells opptredener, vet du nøyaktig hva du kan forvente av hans Lonnie Hawkins også. Riktignok er dette ikke bare en «Ferrell-feil», om man vil, siden det er nøyaktig den samme kritikken som Sandler, Seth Rogen, Jack Black, Paul Rudd, Kevin Hart og mange av disse nesten enstemmig «morsomme» skuespillerne får hver gang de dukker opp på skjermen også... som seg selv.

Utover dette er komedien i * The Hawk * omtrent det du kan forvente av en Netflix-sportskomedie, i og med at den kombinerer vittige fornærmelser, fysisk humor, litt toalettkomedie og parodi i én og samme pakke. Den vil ikke få deg til å le høyt så ofte, men det vil være øyeblikk der du får deg en liten latter, og ellers resulterer det i et underholdende nok sluttprodukt til at du gjerne kommer tilbake for neste episode. Etterlater den et varig inntrykk? Overhodet ikke. Men for en serie som skal konsumeres i 30-minutters intervaller, er den underholdende nok.

The Hawk Serien er på sitt beste når den lar golfen skinne og virkelig omfavner sporten den er basert på. Å se Luke Wilsons Golden Fisk, Lonnies største rival, gjøre narr av «dametrøya» hans mens han konkurrerer i Genesis Invitational, er et høydepunkt. Når det er sagt, prøver serien ofte for hardt og overdriver, noe som fører til absurde og rett og slett skuffende scener, blant annet når man ser Lonnie spille en runde golf med et sylteagurkglass over hånden. Det er ikke spesielt morsomt på papiret, så hvorfor det ble brukt som en sentral narrativ tråd i en episode, er meg en gåte...

Men generelt sett klarer « The Hawk i det minste å fordele vekten på en grei måte og sørge for at de ulike karakterene får sin tid i rampelyset og en anstendig utvikling, enten det er Molly Shannons Stacy, Jimmy Tatros Lance, Wilsons Golden eller til og med de andre birollene og uventede gjesteopptredenene (inkludert en viss Pro Skater).

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Er den kanskje litt for lang? Blir den litt langtekkelig på enkelte steder, særlig mot starten og midten av sesongen? Jeg tror den kunne hatt godt av å bestå av åtte episoder i stedet for de ti den byr på, slik at noen av de mindre interessante handlingstrådene kunne blitt kuttet ut og fokuset i større grad rettet mot det som teller: action og komedie på banen. Men alt i alt er det ikke en veldig lang serie, siden de fleste episodene varer rundt 30 minutter, så tempoet oppleves ikke som altfor ubalansert.

Likevel er « The Hawk nok en Netflix-komedieserie som tiden vil glemme. Den er helt grei å se på, og du vil sannsynligvis til og med ha det gøy mens du gjør det, men så snart rulleteksten kommer, forsvinner mye av det som skjedde fra minnet, og du innser at « The Hawk ikke var så morsom heller. Hvis dette er alt vi noensinne får se av Lonnie Hawkins, kommer jeg ikke til å sørge særlig mye.