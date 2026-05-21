The Heelers blir en del av Funko Pop! med figurer av Bluey, Bingo, Bandit og Chilli

Det er vanskelig å komme på en større serie (eller mindre, for den saks skyld) som ikke har dukket opp som en Funko Pop! figur. Til tross for økonomiske vanskeligheter er Funko fortsatt et av de mest anerkjente samleobjektmerkene. Og nå har de lansert en ny serie med produkter inspirert av den mest kjente hundefamilien på TV i dag: Bluey.

Det australske animasjonsfenomenet, som hadde premiere i 2018, er en stor suksess som har endt opp med å overgå andre store navn i popularitet, til og med Mikke Mus selv, blant yngre barn. Derfor er det logisk at eventyrene hennes nå tar steget ut av skjermen og forvandles til en samling av 13 Funko-produkter.

Blant figurene er, i tillegg til flere av stjernehunden Bluey, lillesøsteren Bingo, moren Chilli og faren Bandit, blant annet en Jumbo-figur av Bluey på over 25 cm, et sett med Bluey og Bingo utkledd som de eldre damene Janet og Rita, som er svært populære i lekene sine, og også en samling Funko-"minifigurer" av Blueys skolekamerater, som Chloe, Mackenzie, Rusty, Indy, Coco, Snickers, Jack og Winton.

og gjør deg klar, for en film er under arbeid og kommer snart på kino.